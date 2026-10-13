أسوشيتد برس: التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اصدر استدعاء للممثلة سلمى بلير بتهمة ارتكاب اعتداء على متن طائرة

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أفاد مصدر لوكالة "أسوشيتد برس" بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أصدر استدعاءً للممثلة سلمى بلير، متهماً إياها بالاعتداء على متن طائرة.