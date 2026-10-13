رونالدو يقود النصر للفوز على نيفتشي ويحقق أول انتصاراته الآسيوية

استعاد النصر السعودي توازنه في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق فوزه الأول في البطولة هذا الموسم على حساب ضيفه نيفتشي فيرغانة الأوزبكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة الغرب.

وشهدت المباراة تأخر انطلاقها لمدة ساعة عن موعدها الأصلي، بعدما صدر إنذار أمني بشأن هجمات محتملة على العاصمة السعودية الرياض، فيما أقيم اللقاء على ملعب «الأول بارك» وسط حضور جماهيري محدود.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، بعدما افتتح أنجيلو جابرييل التسجيل في الدقيقة 33، قبل أن يضيف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 42، ليمنح فريقه أفضلية مريحة قبل الاستراحة.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح الفريق الأوزبكي في تقليص الفارق، بعدما سجل أليشر أوديلوف هدف نيفتشي الوحيد في الدقيقة 51، لتزداد المنافسة على نتيجة اللقاء.

لكن النصر استفاد من طرد لاعب نيفتشي إكرومجون عليباييف في الدقيقة 65، قبل أن يعزز تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 78، بعدما سجل أنفار جوفوروف هدفًا بالخطأ في مرماه، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الانتصار، تجاوز النصر خسارته الثقيلة أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة، وحصد أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة القارية، بينما تجمد رصيد نيفتشي عند ثلاث نقاط، بعدما استهل مشواره بالفوز على القوة الجوية العراقي بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب يومي 26 و27 أكتوبر، حيث يلتقي نيفتشي مع اتحاد جدة في فيرغانة يوم 26 أكتوبر، بينما يستضيف النصر فريق الوصل في الرياض.