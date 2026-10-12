السفير المصري بالسودان لـ الشروق: التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات استهداف سائقي شاحنات مصريين بالخرطوم

قال السفير المصري لدى السودان ياسر سرور، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن حادث إطلاق النار الذي استهدف عددًا من سائقي الشاحنات المصريين في الخرطوم أسفر عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة ثالث، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمانَي المتوفيين إلى مصر.

وأضاف السفير أنه زار المواطن المصري المصاب في المستشفى الذي يتلقى العلاج به، تنفيذًا لتكليف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تطورات وضعه الطبي.

وأوضح سرور أن الحادث أسفر عن مقتل المواطنين محمد لطفي السيد وإكرامي محمد، وإصابة أحمد أحمد علي، مؤكدًا استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج قد أعلنت، في بيان، متابعة الحادث الذي وقع في العاصمة السودانية، إثر إطلاق أحد المسلحين النار على عدد من سائقي الشاحنات المصريين، ما أسفر عن مقتل سائقين وإصابة ثالث.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي كلف السفير المصري بسرعة التواصل مع السلطات السودانية للوقوف على ملابسات الحادث والاطمئنان على المواطن المصاب، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمانَي المتوفيين إلى مصر في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير نادر زكي، إن السفير المصري أجرى اتصالات فورية مع السلطات السودانية، التي أفادت بإلقاء القبض على مرتكب الجريمة.

وأشار البيان إلى لقاء السفير المصري بوالي الخرطوم، الذي حضر لتقديم واجب العزاء والاطمئنان على حالة المواطن المصاب، فيما أكد الطاقم الطبي المعالج حاجته إلى إجراء عملية جراحية عاجلة.