30 دولة تدين إيران على خلفية حادث قاعدة فيرفورد

قادت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إدانة دولية لإيران بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام إنه "من المرجح للغاية" أن تكون طهران وراء الحادث الذي وقع بالقرب من قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة للقوات الجوية الملكية.

وقال بيرنام إن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني قام "بشكل شبه مؤكد" بتوجيه مخطط إرهابي مشتبه به يستهدف القاعدة الجوية في جلوسيسترشاير، التي كانت تستخدمها القاذفات الأمريكية.

وأدان بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، وأيدته أكثر من 20 دولة، إيران بسبب أفعالها بما في ذلك "التخطيط للقتل والحرق العمد والتخريب والهجمات الإلكترونية" في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات على روح الله بازقندي، رئيس عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري الإيراني، وشهرام علي رضا تمرزاده جاكي وهو متهم بتسهيل أنشطة شبكة زينداشتي الإجرامية. وشملت العقوبات تجميد أصولهما فورا وفرض حظر على سفرهما.

في بيان مشترك أدانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد إيران.

وقالت هذه الدول في البيان إن حادث قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني "يظهر رغبة الحرس الثوري الإيراني المستمرة في تنفيذ نشاط عدائي خارج حدوده من خلال شبكات سرية وجهات فاعلة بالوكالة".

وأضاف البيان أن "هذا يأتي بعد فترة وجيزة من حملة هجمات وقعت مؤخرا في جميع أنحاء أوروبا واستهدفت الجاليات اليهودية وصحفيين إيرانيين ومصالح أمريكية، والتي تبنتها حركة أصحاب اليمين الإسلامية".

وأضافت الدول أن "أي محاولة من جانب إيران لتهديد أو إسكات أو ترهيب أو مضايقة أو إيذاء أو إكراه أشخاص على أراضينا من خلال وكلاء أو أي وسيلة أخرى أمر غير مقبول".