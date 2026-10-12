أكد مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، جاهزية فريقه لخوض مواجهة أتلتيكو مدريد، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كاريك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن لاعبيه يمتلكون الحافز اللازم لتصحيح الأخطاء وتقديم أداء أفضل، مشيرًا إلى أن رد فعل الفريق في الشوط الثاني من المواجهة الماضية منحه ثقة إضافية في قدرته على التعامل مع التحديات المقبلة.

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: «سنكون مستعدين للمباراة، واللاعبون أيضًا جاهزون، وأعتقد أنكم شاهدتم ذلك بوضوح من خلال رد فعلهم في الشوط الثاني من اللقاء الأخير على وجه الخصوص».

وتابع: «هذا الأمر يمنحني ثقة كبيرة، رغم أنني كنت أمتلكها بالفعل، في ظل رغبة اللاعبين وحماسهم لتصحيح المسار».

وتطرق كاريك إلى الضغوط المصاحبة للمنافسة على الألقاب، مؤكدًا أن الأمر يرتبط بالطريقة التي ينظر بها كل شخص إلى الضغط، موضحًا أن الفريق يعرف أهدافه جيدًا وما يتعين عليه فعله لتحقيق النجاح.

وأوضح: «نحن نعرف ما نريده وما نتوقعه من أنفسنا، وهذا ينبع من داخلنا. أدرك جيدًا ما يتطلبه النجاح، ولا أشعر بالضغط بسبب ذلك، لأنني أرغب في الفوز وتحقيق النجاحات».

وشدد مدرب مانشستر يونايتد على أن فريقه يتعامل مع التحديات باعتبارها فرصة لإثبات قدراته، مضيفًا: «لا ننظر إلى الأمر بصورة سلبية، بل نتقبل التحدي ونتطلع إليه».

واختتم كاريك حديثه بالتأكيد على أن الصعوبات جزء طبيعي من مشوار أي فريق يسعى إلى النجاح، قائلًا: «ستمر علينا أوقات نعاني فيها، وإذا لم تكن قادرًا على مواجهة الصعوبات وتجاوزها، فلن تتمكن من النجاح».

وأشار مدرب الفريق الإنجليزي إلى أن التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق في المباريات، موضحًا أن مانشستر يونايتد لم يبدأ مواجهته الأخيرة بالشكل المطلوب، كما كان بالإمكان تفادي الأهداف التي استقبلها في الدقائق الأخيرة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «الفوارق تكون دقيقة للغاية، ولم نبدأ المباراة الأخيرة بصورة جيدة، كما كان من الممكن تجنب جميع الأهداف المتأخرة التي استقبلناها، لكن الأمور تُحسم أحيانًا بفوارق بسيطة».