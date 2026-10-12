الزمالك يعلن مدة غياب بنتايج بعد إصابته في القمة

كشف نادي الزمالك عن مدة غياب لاعبه المغربي محمود بنتايج، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي في مباراة القمة الأخيرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة بنتايج بتمزق في العضلة الخلفية، ليحتاج اللاعب إلى فترة تتراوح بين 21 يومًا وأربعة أسابيع للتعافي والعودة إلى الملاعب، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة الجيش الرواندي.

وكان الزمالك قد خسر أمام الأهلي بهدفين دون رد، في مباراة القمة رقم 133، التي سجل خلالها محمد هاني ومنصف بقرار هدفي الفوز لصالح الفريق الأحمر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بقائمة تضم 25 لاعبًا، جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان، محمد عواد، محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد فرج، محمود حمدي «الونش»، محمد إسماعيل، مصطفى الزناري، أحمد حسام، أحمد فتوح، أحمد خضري.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، محمود جهاد، أحمد عبد الرحيم «إيشو»، آدم كايد، عبد الله السعيد، شيكو بانزا، أحمد الجفالي، محمد حمد.

خط الهجوم: حسام أشرف، ناصر منسي، أحمد شريف، عدي الدباغ.