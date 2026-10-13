 إصابة 3 أشخاص إثر تصادم تروسيكل وسيارة ربع نقل أمام كوبري بنهو في سوهاج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 3 أشخاص إثر تصادم تروسيكل وسيارة ربع نقل أمام كوبري بنهو في سوهاج

محمد عبدالمجيد
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 8:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 8:11 م

أُصيب 3 أشخاص، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبة «تروسيكل» وسيارة «ربع نقل» بالطريق الوسطي (طريق بنهو – طهطا)، أمام كوبري بنهو بمحافظة سوهاج، حيث تلقت الأجهزة المختصة إخطارًا بالحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تصادم المركبتين نتيجة السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: عبد الستار م. م، 45 عامًا، والسيد ع. م، 18 عامًا، ويقيمان بمركز طهطا، ويوسف هـ. ي، 26 عامًا، ويقيم بمركز المراغة.

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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