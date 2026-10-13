طهران: تضرر ناقلة نفط أثناء عبورها من منطقة محظورة في مضيق هرمز

أعلنت القوات البحرية الإيرانية تعرض ناقلة نفط لأضرار واشتعال النيران فيها أثناء محاولتها العبور من "منطقة محظورة" في مضيق هرمز بعد إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بها.

جاء ذلك في بيان صادر عن البحرية الإيرانية، الثلاثاء، أوضحت فيه أن ناقلة نفط كانت تبحر شرقي مضيق هرمز أغلقت أنظمة التتبع، وتعرضت للأضرار واشتعلت فيها النيران خلال محاولتها المرور عبر منطقة "محظورة".

وأشار البيان إلى أن الناقلة المذكورة جرى رصدها من قِبَل البحرية الإيرانية، دون تقديم معلومات عما إذا كان الضرر ناتجا عن ارتطام بلغم أو جراء تعرضها لهجوم.

وأفاد بأن البحرية الإيرانية انتقلت إلى "نمط تموضع جديد" في مناطق شرقي مضيق هرمز وبحر عُمان وبحر العرب.

وأوضح أن حركة الملاحة البحرية وأنشطة الجهات الأجنبية تخضع لمراقبة "متواصلة".

كما دعا البيان جميع السفن في المنطقة إلى إبقاء أنظمتها الإلكترونية قيد التشغيل بما يتوافق مع القواعد الدولية، والتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية لضمان العبور الآمن.