السعودية: الحوثي ستواجه عواقب اعتداءاتها على المطارات ومكة والمدينة

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أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أن جماعة الحوثي "ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها" المتكررة على مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنشآت المدنية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس في الرياض، ترأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المجلس إن "مليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة المتكررة على مطارات المملكة، وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين، والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية".

وأكد أن السعودية "لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وأشاد المجلس باستعادة تدفقات النفط في خط أنابيب "شرق - غرب"، معتبرا أن سرعة التعافي تعكس مرونة منظومة الطاقة السعودية وقدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة وضمان استمرار الإمدادات إلى الأسواق الدولية.