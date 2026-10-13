مهرجان الفيوم السينمائي يعلن تفاصيل دورته الثالثة: 11 موقعا للعروض وتوسع نحو مراكز المحافظة

تنطلق في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الفيوم السينمائي، الذي يكرس للعام الرابع على التوالي شراكته الفريدة بين السينما والقضايا البيئية، متخذا من بحيرة قارون الساحرة ومدينة الفيوم مسرحا تفاعليا يمزج الفن بالطبيعة.

ويشهد المهرجان هذا العام توسعا ملحوظا في الخريطة الجغرافية للفعاليات، لتصل إلى 11 موقعا مختلفا؛ تتوزع بواقع 5 مواقع رئيسية داخل مدينة الفيوم تشمل: "فندق أوبراج الفيوم، قرية تونس، جامعة الفيوم، نادي محافظة الفيوم، ومكتبة الطفل"، إلى جانب 6 مواقع جديدة تستضيفها مراكز الشباب في مختلف مراكز المحافظة للمرة الأولى، بهدف إيصال عروض وندوات المهرجان إلى الجمهور المحلي في كل أرجاء المحافظة.

وتستند الفيوم في استضافتها للمهرجان إلى إرث سينمائي وتاريخي عريق، كونها حاضنة لعدد من أبرز كلاسيكيات الشاشة العربية الخالدة مثل: "حسن ونعيمة"، "دعاء الكروان"، و"الأرض"، فضلا عن كونها موطنا لرموز فنية بارزة أسهمت في إثراء الحركة الفنية المصرية، على غرار الفنان الراحل يوسف وهبي، والفنانة نجلاء فتحي، والمخرج علي بدرخان (الذي كرمه المهرجان في دورته الماضية)، والفنانين محمد سلام ومحمد جمعة.

ويقدم المهرجان لجمهور السينما والمهتمين بالبيئة باقة متنوعة من العروض، والورش، واللقاءات الفنية المفتوحة للجمهور العام بالمجان، داعيا صناع السينما والناشطين البيئيين للمشاركة في فعالياته التوعوية والثقافية.

وتقام الدورة الثالثة للمهرجان حت رعاية محافظ الفيوم الدكتور محمد هانيء غنيم، وبدعم وزارات الثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والسياحة.

ويقود العمل في الدورة الحالية فريق إداري وفني يضم الناقد الفني عصام زكريا، والمخرج هاني لاشين، رئيس المهرجان، والناقدة الفنية ناهد صلاح، نائبة الرئيس، والإعلامية نرمين عامر، الأمين العام، وسيد عبدالخالق، مديرا للمهرجان، والفنان أحمد مجدي، عضوا مؤسسا ومستشارا فنيا.