صحة غزة تندد باعتداء الاحتلال على الطبيب مروان الهمص وتطالب بتدخل دولي لحماية الأسرى

أعربت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن إدانتها للوحشية والهمجية التي تُمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون.

ونددت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، بالاعتداء على الدكتور مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في القطاع، داخل سجن «جانوت»، منوهة أنه تعرض للتقييد والسحل والضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بكسور وآلام حادة.

وقالت إن «هذه الجريمة مكتملة الأركان تعكس السلوك الانتقامي الممنهج الذي تتبناه المؤسسة الاحتلالية، والتي لا تكتفي باستهداف المنظومة الصحية وقصف المستشفيات وقتل الكوادر في الميدان، بل تلاحق الطبيب الفلسطيني حتى داخل زنازين الاعتقال بأحقد وأبشع أشكال التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي، في تحدٍ صارخ وشديد للضمير الإنساني والأنظمة المعمول بها دوليًا».

ونوهت أن «السياسة الانتقامية التي يمارسها الاحتلال بحق الطواقم الطبية لا تقف عند حدود الميدان والمستشفيات، بل تتبعهم داخل عتمة المعتقلات، في إمعان واضح لتدمير أي مقوم من مقومات الحياة والعدالة الإنسانية، وتحويل احتجازهم إلى رحلة تعذيب وموت بطيء».

وذكّرت العالم والمنظمات الحقوقية بأن سلطات الاحتلال لا تزال تغيّب وتعتبر 82 من أبناء الكادر الطبي والتمريضي والإسعافي قسرًا في زنازينها، تحت ظروف احتجاز مأساوية وتجريد كامل من الإنسانية، مع منع مطلق لزيارات الأهالي أو التواصل مع المؤسسات الحقوقية والقانونية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت إلى أن «تعريض الأسرى والأطباء للتقييد والضرب وحرمانهم من العلاج والحماية الطبية يُمثّل الانتهاك الأفظع لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وتعديلاتها، ويُرتقي فوريًا ليكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب ملاحقة دولية عاجلة ومحاكمة منفذيها والآمرين بها أمام المحكمة الجنائية الدولية».

وحملت الاحتلال الإسرائيلي والوزير المتطرف إيتمار بن غفير، المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الدكتور مروان الهمص، وكل زملائه الأسرى من الطواقم الصحية.

ودعت المنظمات الأممية والشبكة الدولية للمؤسسات الحقوقية والعدلية إلى الخروج عن صمتها، والتدخل المباشر والفوري لفك الحظر والتعمية عن ظروف احتجازهم، وضمان دخول وفود طبية وممثلي الصليب الأحمر لإنقاذ حياتهم وفك أسرهم دون قيد أو شرط.

وكشف مكتب إعلام الأسرى، الثلاثاء، تفاصيل الاعتداء على الكادر الطبي الفلسطيني المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا تعرض الطبيب مروان الهمص للضرب والتقييد المباشر بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، في معتقل «جانوت»، يوم 7 أكتوبر الجاري.

وأوضح المكتب في بيان، نشره المركز الفلسطيني للإعلام، أن الطبيب الهمص واجه استفزازات بن غفير بثبات، وتمسك بأداء واجبه المهني والإنساني تجاه المرضى والمصابين، رغم ما تعرض له من أشكال الترهيب والتنكيل.

وأفاد بأن الدكتور الهمص، يعاني حاليًا من كسور وآلام حادة في الظهر، جراء ما تعرض له من ضرب وتنكيل، مشددًا على حاجته الماسة والمباشرة إلى التدخل الطبي وتلقي العلاج اللازم، في ظل خطورة وضعه الصحي.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن عمليات القمع والتنكيل التي شهدها معتقل «جانوت» يوم 7 أكتوبر الجاري كانت الأشد والأشرس بحق أسرى قطاع غزة، في سياق الاعتداءات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال.

وطالب المكتب بتدخل دولي عاجل لحماية الدكتور مروان الهمص، وجميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على توفير العلاج الفوري لهم، محمّلًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.

وأكد المكتب ضرورة التحرك العاجل لضمان حماية الأسرى والمعتقلين، ووضع حد للاعتداءات التي تطالهم، ولا سيما الكوادر الطبية التي تؤدي واجبها المهني والإنساني تجاه المرضى والمصابين داخل أماكن الاحتجاز.