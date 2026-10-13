مدير الاستخبارات الداخلية البريطانية: إيران تحاول استهداف مواقع عسكرية في بريطانيا

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قال المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5"، كين ماكالوم، إن إيران تحاول استهداف مواقع عسكرية في المملكة المتحدة، وإن المخطط المشتبه به لمهاجمة قاعدة جوية عسكرية تديرها الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي "ليس حالة فريدة".

وأضاف ماكالوم أن طهران تسعى إلى تكثيف هجماتها داخل بريطانيا لتتجاوز نطاق الأهداف التقليدية المتمثلة في الإيرانيين المعارضين للنظام الإسلامي الحاكم.

وشملت هذه الهجمات عمليات حرق متعمد وأعمال تخريب استهدفت مواقع يهودية، تقول بريطانيا إن جهات تعمل بالوكالة عن إيران نفذتها.

وقال ماكالوم إن "تحولا رئيسيا آخر طرأ هذا العام تمثل في الطموحات الإيرانية لاستهداف مواقع أكثر تحصينا، مثل المنشآت العسكرية".

وأضاف ماكالوم أن الحادث الذي وقع في قاعدة "فيرفورد" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي "ليس حالة فريدة، حيث وقعت حوادث أخرى، ليس في المملكة المتحدة فحسب، بل في أنحاء العالم أيضا".