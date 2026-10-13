 وزير الخارجية: ضرورة تفعيل دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويلات الميسرة لدعم جهود الدول النامية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية: ضرورة تفعيل دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويلات الميسرة لدعم جهود الدول النامية

هايدي صبري
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 5:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 5:58 م

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مقابلة إعلامية مع قناة «CNA» التايلاندية، تناول خلالها آفاق العلاقات المصرية التايلاندية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك في ضوء زيارته إلى تايلاند التي تعد الأولى من نوعها لوزير خارجية مصري منذ 30 عامًا، وفي إطار توجه مصر نحو توسيع شراكاتها مع الدول الآسيوية.

وتطرقت المقابلة إلى الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فضلًا عن التداعيات الاقتصادية للصراع على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.

واستعرض وزير الخارجية، رؤية مصر للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد التحديات، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الدولي وتفعيل دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويلات الميسرة، بما يسهم في دعم جهود الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

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