الأكاديمية الوطنية للتدريب تعقد 6 جلسات استماع بمشاركة 480 شخصا استعدادا لمنتدى مصر 2026

- أكثر من 60 مقترحا في صورة أوراق سياسات.. ومناقشات حول مبادرة حياة كريمة والدعم والتعليم والتنمية المحلية

عقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب 6 جلسات استماع نقاشية بمشاركة نحو 480 شخصا من الخبراء والشباب والمتخصصين وممثلي أجهزة الدولة، يومي 12 و13 أكتوبر الجاري؛ في إطار الاستعدادات للمشاركة في منتدى مصر 2026، بهدف طرح رؤى ومقترحات عملية تسهم في تطوير السياسات العامة ومواجهة التحديات التنموية.

وأوضحت الأكاديمية، في بيان صحفي، أن الجلسات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستهدفت توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وفتح قنوات للحوار المنظم حول القضايا والأولويات الوطنية، بمشاركة شباب مصر وخريجي الأكاديمية والعلماء والمتخصصين، إلى جانب أصحاب الأفكار والمشروعات الذين تقدموا بمقترحاتهم عبر منصة أفكار المنتدى.

وشهد اليوم الأول مشاركة نحو 250 شخصا، ناقشوا عددا من الملفات المرتبطة بالتنمية المحلية، شملت البنية التحتية والإنسان، والتعليم والتدريب، والثقافة والقيم المجتمعية، وأسفرت المناقشات عن تقديم أكثر من 60 مقترحا في صورة أوراق سياسات تناولت قضايا ذات أولوية على أجندة التنمية الوطنية.

وفي اليوم الثاني، شارك نحو 230 شخصا في مناقشات ركزت على ملفات التنمية المحلية والمشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنظومة الدعم والأسعار، وقضايا الشباب والرياضة، بهدف بلورة مقترحات عملية تدعم جهود التنمية وتعزز كفاءة السياسات المرتبطة بهذه الملفات.

ترأس الجلسات المسئولون الحكوميون المختصون بكل محور، بما أتاح التواصل المباشر بين صناع القرار والمشاركين، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة، واستعراض الأفكار والمقترحات التي يمكن البناء عليها لتطوير السياسات والمبادرات الحكومية.

وأكدت الأكاديمية أن مخرجات الجلسات تستهدف تحويل الرؤى المطروحة إلى مقترحات وسياسات قابلة للتطوير والتنفيذ، تمهيدا لطرحها ومناقشتها خلال جلسات منتدى مصر 2026، بما يعزز التكامل بين المشاركة المجتمعية وصنع القرار، ويسهم في الانتقال من الحوار إلى حلول عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وأضافت أن هذه الجلسات تعكس توجهها نحو ترسيخ ثقافة الحوار وربط المشاركة المجتمعية بعملية صياغة السياسات العامة، بما يثري مناقشات المنتدى برؤى تستند إلى فهم واقعي للتحديات الوطنية، وتدعم استشراف مسارات التنمية المستقبلية في مصر.