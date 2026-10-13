آيزنكوت: نتنياهو يخوض معركة مصيرية لعرقلة التحقيق في 7 أكتوبر

قال زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي المعارض غادي آيزنكوت، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخوض "معركة مصيرية تهدف إلى طمس الحقيقة وعرقلة تشكيل لجنة تحقيق رسمية" بشأن أحداث 7 أكتوبر 2023.

وقال الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "أقف إلى جانب عائلات ضحايا السابع من أكتوبر في مطالبتهم بالكشف عن النصوص الكاملة للمحاضر التي سُجلت قبل المجزرة أو تلك التي دُوّنت خلال الحرب، وإتاحتها لاطلاع الرأي العام"، وفق تعبيره.

وأوضح أن نتنياهو ودائرته المقربة دأبوا منذ بدء الحرب على "تضليل مؤسسات الدولة وخداع الجمهور"، فيما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر 2023.

وذكر أن "سلسلة من الحقائق المكتشفة تشير إلى أنهم (نتنياهو ومحيطه) يعيدون كتابة التاريخ من خلال التلاعب بالوثائق الرسمية؛ وهو سلوك إجرامي يثير الشبهات حول ممارسات غير قانونية".

وأضاف أنه طالب نتنياهو مرارا بـ"الكشف عن النصوص الكاملة لتلك المحاضر، إلا أنه لا يزال يرفض ذلك بعناد".

وتابع بهذا الصدد: "نتنياهو يدرك الحقيقة، ولهذا السبب يسعى لإخفائها، إذ تشكل هذه الأكاذيب وعمليات التستر تهديدا مباشرا للأمن القومي".

وأكد أن نتنياهو "يخوض معركة مصيرية تهدف إلى طمس الحقيقة وعرقلة تشكيل لجنة تحقيق رسمية" حول 7 أكتوبر.

وتعهد بتشكيل "لجنة تحقيق رسمية في 7 أكتوبر" في حال تمكنه من تشكيل حكومة عقب الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر الجاري.

وقال: "في غضون أسبوعين سنفوز في الانتخابات، وسنعمل، في أول اجتماع للحكومة، على تشكيل لجنة تحقيق رسمية. وستتولى هذه اللجنة الكشف بشفافية عن محاضر الاجتماعات وسجلات اتخاذ القرار أمام الرأي العام، واستخلاص النتائج الكفيلة بمنع وقوع كارثة أخرى".

ويأمل آيزنكوت تشكيل حكومة بعد الانتخابات، غير أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن كلا من معسكر المعارضة اليهودية ومعسكر نتنياهو لن يحصد أغلبية تتيح له تشكيل الحكومة.

ووصف مسئولون عسكريون وأمنيون وسياسيون إسرائيليون أحداث 7 أكتوبر بأنها فشل على المستويات الاستخبارية والعسكرية والأمنية.

وسبق أن أعلن مسئولون عسكريون وأمنيون إسرائيليون أنهم يتحملون مسئولية شخصية عن الفشل، لكن نتنياهو يرفض تحمل أي مسئولية شخصية ويلقي بالمسئولية عن الفشل على الجيش والأمن الإسرائيلي.

كما رفض نتنياهو مرارا تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.