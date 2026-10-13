أردوغان يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويؤكد دعم المملكة

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أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأشد العبارات هجمات جماعة الحوثي اليمنية على الأراضي السعودية، مؤكدا دعم بلاده للمملكة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس أردوغان، الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا التطورات الأخيرة في المنطقة والهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية.

وأعرب الرئيس التركي عن حزنه لسقوط قتلى جراء الهجمات، وقدم تعازيه لذوي الضحايا.

كما أكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب السعودية خلال المرحلة المقبلة، معربا عن ثقته بأن المملكة ستتجاوز هذه "المحنة".

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت السعودية سلسلة هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على مطارات ومنشآت مدنية، بالتزامن مع تصاعد المواجهة مع الجماعة.

ومنذ 5 أكتوبر الجاري، تعرضت 5 مطارات سعودية لهجمات شنتها جماعة الحوثي، أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة مئات، فضلا عن أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران.

وتأتي الهجمات ضمن تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.