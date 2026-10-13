الحوثي تحذر السعودية: أي استهدافات في صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض

وجهت مليشيا الحوثي اليمنية تحذيرًا إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية عن اعتزامه تنفيذ عملية نوعية في العاصمة صنعاء.

وكتب المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نحذر من أن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض».

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستصدر بعد قليل، إنذارًا للمدنيين بإخلاء موقع في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح المالكي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن الإنذار يأتي بهدف تنفيذ عملية نوعية، دون أن يحدد الموقع المستهدف أو موعد بدء العملية.

وتصاعدت حدة الأعمال القتالية في اليمن، بعدما تجددت المعارك على عدة جبهات، بالتزامن مع تزايد الهجمات المتبادلة عبر الحدود بين جماعة الحوثي والسعودية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي أن 119 غارة جوية وضربة صاروخية استهدفت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية، بشكل منفصل، تكثيف عملياتها العسكرية ضد الجماعة.

وأثار تجدد الأعمال القتالية مخاوف من عودة الحرب واسعة النطاق، بعدما أسهمت هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022 في وقف العمليات القتالية الكبرى إلى حد بعيد، وأتاحت فترة من الهدوء النسبي، رغم انتهاء سريانها رسميا في وقت لاحق من العام نفسه.

ويشهد اليمن صراعا منذ أواخر عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد، ما دفع تحالفا بقيادة السعودية إلى التدخل عسكريا في عام 2015 دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.