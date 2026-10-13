 رئيسا روسيا والإمارات يؤكدان أهمية ترسيخ الأمن بالشرق الأوسط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيسا روسيا والإمارات يؤكدان أهمية ترسيخ الأمن بالشرق الأوسط

إسطنبول / الأناضول
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 4:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 4:47 م

أكد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الإماراتي من نظيره الروسي، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وذكرت الوكالة أن الرئيسين استعرضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد الجانبان "أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها".

كما بحث الرئيسان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة.


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