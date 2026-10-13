إندبندنت: رئيس الاستخبارات البريطانية يحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية وهجمات إرهابية

حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5»، كين مكالوم، اليوم الثلاثاء، من مخاطر استغلال الجماعات الإرهابية للذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة وتطوير أسلحة بيولوجية، مشيرًا إلى دخول المملكة المتحدة مرحلة جديدة من التحديات الأمنية.

وذكرت صحيفة «إندبندنت » البريطانية أن مكالوم قال، خلال خطابه السنوي بمقر الجهاز في لندن، إن بريطانيا تواجه تهديدات أمنية من دول أجنبية بمستويات لم تشهدها منذ الحرب الباردة، مؤكدًا أن الجهاز يخصص حاليًا موارد لمواجهة التهديدات المرتبطة بالدول أكثر مما كان يخصصه خلال تلك الفترة.

وأوضح مكالوم أن الذكاء الاصطناعي قد يمنح الإرهابيين قدرات إضافية في الاستطلاع والتخطيط للهجمات، محذرًا من احتمال استخدامه لتسهيل الوصول إلى المعرفة اللازمة لتطوير أسلحة بيولوجية أو إنتاج مسببات أمراض جديدة.

وأشار إلى أن السلطات رصدت بالفعل محاولات من جانب إرهابيين لاستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أساليب الاستطلاع وتنفيذ الهجمات، لافتًا إلى أن الجهاز أطلق هذا العام مركزًا لتقييم تهديدات الذكاء الاصطناعي، بهدف دراسة المخاطر الأمنية الناجمة عن التكنولوجيا الجديدة.

- تهديدات متصاعدة من روسيا وإيران

وبحسب الصحيفة، حذّر رئيس «إم آي 5» من تصاعد التهديدات المرتبطة بروسيا وإيران، مشيرًا إلى أن تحقيقات الجهاز أسفرت عن أكثر من 50 عملية اعتقال خلال الاثني عشر شهرًا الماضية في قضايا مرتبطة بعمليات إيرانية داخل المملكة المتحدة.

وقال مكالوم إن ملف التهديدات التي تمثلها الدول الأجنبية تضاعف أربع مرات خلال العقد الماضي، موضحًا أن القضايا المرتبطة بالأمن القومي شملت روسيا وإيران والصين.

كما أشار إلى تصاعد ما وصفه بالحرب الهجينة الروسية، مستشهدًا بهجمات إلكترونية استهدفت البنية التحتية للطاقة في بولندا، ومحاولة استخدام طائرة مسيّرة لتفجير طائرة شحن في ألمانيا.

وفيما يتعلق بإيران، إتهم مكالوم طهران بالسعي إلي توسيع نطاق عملياتها داخل بريطانيا، بما يتجاوز استهداف المعارضين الإيرانيين، ليشمل مواقع عسكرية وأهدافًا أخرى. ولفت إلى أن التحقيقات بشأن مخطط مشتبه به لاستهداف قاعدة «راف فيرفورد» الجوية في مقاطعة غلوسترشير ليست حالة معزولة، وفقًا لتقييم الجهاز.

- تحذير من استهداف الخدمات الحيوية

ودعا مكالوم إلى تكاتف الجهود المجتمعية لمواجهة المخاطر التي تهدد البنية التحتية الحيوية، محذرًا من أن الهجمات الإلكترونية قد تعطل الخدمات المصرفية، وأن الطائرات المسيّرة قد تؤثر في حركة الطيران، فيما يمكن للهجمات السيبرانية على المستشفيات أن تعرقل تقديم الرعاية الصحية.

وأكد أن هذه المخاطر لا تمثل تهديدًا مؤقتًا، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية البريطانية تستعد لمرحلة طويلة من التوترات والتحديات الجيوسياسية، بعد انتهاء فترة الاستقرار النسبي التي أعقبت الحرب الباردة.

كما شدد رئيس «إم آي 5» على ضرورة مواصلة تطوير القدرات الأمنية والتكنولوجية لمواجهة التهديدات المتغيرة، وضمان ألا تتحول التقنيات الحديثة إلى أدوات يستغلها خصوم بريطانيا للإضرار بأمنها ومؤسساتها الحيوية.