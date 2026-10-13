الاتحاد الأوروبي يجدد ولاية عملية إيريني البحرية حتى 31 مارس 2029

- العملية ستواصل الإسهام في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا



جدد مجلس الاتحاد الأوروبي ولاية العملية البحرية "إيوناففور ميد إيريني" حتى 31 مارس 2029، في خطوة تهدف إلى تعزيز إسهامها في حماية مصالح الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، ودعم السلام والاستقرار في ليبيا.

وبموجب الولاية المجددة، ستواصل العملية الاضطلاع بثلاثة أدوار استراتيجية، تتمثل في حماية مصالح الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط من خلال تعزيز قدرات الحماية والردع، والإسهام في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعمًا للسلام والاستقرار في ليبيا، وتعزيز الشراكات المتوسطية عبر بناء القدرات والتدريب والدبلوماسية البحرية، في إطار النهج المتكامل للاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان صادر عن عملية إيريني، تتضمن الولاية الجديدة أيضًا ثلاث مسؤوليات إضافية، هي الإسهام في الجهود الرامية إلى الحد من أنشطة الأسطول الروسي الخفي، وتعزيز الوعي بالمجال البحري لدى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ودعم حماية البنية التحتية البحرية الحيوية.

وتعكس هذه المسؤوليات الأهمية المحورية للمجال البحري في منظومة الأمن الأوروبي.

ومن شأن التركيز المتزايد على أنشطة الأسطول الخفي، وتعزيز الوعي بالمجال البحري، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، أن يرفع قدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل مع التحديات البحرية المتغيرة والاستجابة لها، بحسب البيان.

وفي الوقت نفسه، تظل ليبيا محورًا أساسيًا في ولاية عملية إيريني، حيث ستواصل العملية الإسهام في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكشف الانتهاكات، بما فيها تهريب النفط بصورة غير مشروعة، فضلًا عن دعم التعاون في مجال الأمن البحري من خلال بناء القدرات والتدريب والدبلوماسية البحرية.