مورينيو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة روما في دوري أبطال أوروبا

أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، قائمة اللاعبين المقرر سفرهم إلى العاصمة الإيطالية، استعدادًا لمواجهة روما، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة الفريق الملكي عودة دين هاوسن، بعد غيابه عن مباراة فياريال الماضية بسبب الإيقاف، فيما تواجد البرازيلي فينيسيوس جونيور بصورة طبيعية، رغم تعرضه للطرد أمام فياريال، إذ يقتصر تنفيذ عقوبة الإيقاف على منافسات الدوري الإسباني، دون أن تشمل مباريات دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة روما على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرخيو مسيتري.

خط الدفاع: دين هاوسن، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريا، ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، برناردو سيلفا، تياجو بيتارش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، كارلوس إسبي، براهيم دياز، يان ديوماندي.

وكان ريال مدريد قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على إنتر ميلان بنتيجة 2-1، ليحصد أول ثلاث نقاط في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.