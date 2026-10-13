ترامب يحذر بكين وموسكو: لديكما الكثير لتخسراه إذا كنتما تساعدان طهران

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين وروسيا لديهما «الكثير لتخسراه» إذا كانتا تقدمان مساعدات لإيران، معربًا عن اعتقاده بأن بكين وموسكو لا تقدمان أي دعم لطهران.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، أن أي مساعدة تقدمها الصين وروسيا لإيران، «إذا كانت تحدث»، تجري على مستوى منخفض للغاية.

وأشار إلى أن واشنطن كانت ستعلم بذلك «بسرعة كبيرة».

وجاءت تصريحات ترامب ردًا على ما وصفه بتعليقات صادرة عن أشخاص ينتمون إلى «اليسار الراديكالي»، تزعم أن الصين وروسيا تساعدان إيران، التي وصفها ترامب بـ«الرائعة».