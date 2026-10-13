واشنطن تحذر رعاياها من مخاطر استهداف المصالح الأمريكية في السعودية

نصحت السفارة الأمريكية لدى الرياض رعاياها بإعادة النظر في السفر إلى السعودية، محذرة من مخاطر استهداف إيران والحوثيين للمصالح الأمريكية في المملكة بطائرات مسيرة وصواريخ.

وناشدت في تحذير عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، رعاياها عدم السفر إلى الحدود اليمنية بسبب مخاطر الإرهاب.

ووجهت مليشيا الحوثي، مساء الثلاثاء، تحذيرًا إلى الموظفين والمواطنين الموجودين قرب منشآت «أرامكو» في المملكة العربية السعودية، مناشدة إياهم إخلاء تلك المنشآت.

جاء ذلك بعدما طلب المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، مساء الثلاثاء، من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية - محطة الصباحة المركزية في صنعاء.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثي يحيى سريع، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نحذر جميع الموظفين والمواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو النفطية بإخلائها والابتعاد عنها، كونها هدف مشروعا لقواتنا».

وقبل قليل، وجهت مليشيا الحوثي اليمنية تحذيرًا إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية عن اعتزامه تنفيذ عملية نوعية في العاصمة صنعاء.

وكتب المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نحذر من أن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض».

وتصاعدت حدة الأعمال القتالية في اليمن، بعدما تجددت المعارك على عدة جبهات، بالتزامن مع تزايد الهجمات المتبادلة عبر الحدود بين جماعة الحوثي والسعودية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي أن 119 غارة جوية وضربة صاروخية استهدفت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية، بشكل منفصل، تكثيف عملياتها العسكرية ضد الجماعة.

وأثار تجدد الأعمال القتالية مخاوف من عودة الحرب واسعة النطاق، بعدما أسهمت هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022 في وقف العمليات القتالية الكبرى إلى حد بعيد، وأتاحت فترة من الهدوء النسبي، رغم انتهاء سريانها رسميا في وقت لاحق من العام نفسه.

ويشهد اليمن صراعا منذ أواخر عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد، ما دفع تحالفا بقيادة السعودية إلى التدخل عسكريا في عام 2015 دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.