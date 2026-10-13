المستشار الألماني: إلغاء نظام الثماني ساعات في دوام العمل لا يعني استغلال العاملين

يرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن إلغاء نظام يوم العمل الثابت لمدة ثماني ساعات يمثل فرصة للشركات والعاملين على حد سواء.

ويسعى ميرتس إلى تطبيق نماذج عمل في ألمانيا تتسم بمرونة أكبر في ساعات العمل.

وقال ميرتس خلال يوم أرباب العمل الذي ينظمه اتحاد جمعيات أرباب العمل الألمان في برلين اليوم الثلاثاء إن هناك شركات في دول أخرى يعمل فيها الموظفون 12 ساعة متواصلة، "ثلاث مرات في الأسبوع، ثم ينتهي الأمر".

وأضاف ميرتس أن العاملين يرون هذا النموذج ممتازا، لأنه يتيح لهم وقتا طويلا لقضائه مع أسرهم، وقال: "هذا يوضح أن العمل لأكثر من ثماني ساعات لا يعني استغلال العاملين، بل يمكن أن يمثل فرصة جيدة للشركات وللأشخاص العاملين فيها أيضا، لاستخدام ساعات عملهم بمرونة أكبر".

وأوضح المستشار أن مشروع قانون جعل ساعات العمل أكثر مرونة تأخر كثيرا داخل الحكومة الألمانية. وتتمثل الخطة في تحديد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل بدلا من الحد الأقصى اليومي، بما يسمح بتطبيق نماذج عمل أكثر مرونة.

كما دعا ميرتس إلى الإسراع في توسيع إمكانيات الشركات لإبرام عقود عمل محددة المدة، وتخفيف الحماية من الفصل بالنسبة إلى أصحاب الدخول المرتفعة.