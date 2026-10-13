أردوغان وبن سلمان يبحثان هاتفيا آخر التطورات في المنطقة والهجمات على السعودية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، ناقش الجانبان خلال الاتصال آخر التطورات في المنطقة، والاعتداءات الموجهة ضد المملكة العربية السعودية.

وأكد أردوغان، أن تركيا تدين بأشد العبارات الهجمات الحوثية التي تستهدف الأراضي السعودية، وأعرب عن أسفه وتعازيه للذين فقدوا حياتهم.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستظل إلى جانب المملكة العربية السعودية في المرحلة المقبلة أيضًا، وأعرب عن قناعته بتجاوز هذه الاختبارات.

وأمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة سترسل اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أردوغان، في تعليقات أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن تركيا تندد بشدة بهجمات الحوثيين على السعودية، وتقف إلى جانب الأشقاء والأخوات في السعودية في مواجهة هذه الهجمات.

ووقعت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، في 7 أغسطس، «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، التي تنص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجومًا على الجميع، وتهدف إلى تعزيز الردع المشترك وتطوير التعاون الدفاعي، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال «قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك»، التي استضافتها المملكة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.