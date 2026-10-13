 إيران.. مقتل 6 خلال اشتباك بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران.. مقتل 6 خلال اشتباك بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة

أنقرة / الأناضول
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 4:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 4:18 م

قُتل 6 أشخاص، بينهم عنصر أمن، الثلاثاء، في اشتباك بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعة مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بأن الاشتباك اندلع صباحا في منطقة كورين بمدينة زاهدان، مركز المحافظة.
وأضافت أن الاشتباك أسفر عن مقتل عنصر أمن و5 من أفراد المجموعة المسلحة.

وفي بيان، أفاد مقر "القدس" التابع للحرس الثوري بأن الاشتباك اندلع خلال عملية أمنية نُفذت على خلفية احتجاز مهندس إنشاءات في زاهدان.

وأضاف أن القوات تمكنت من تحرير المحتجز، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة.


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