وضع حجر أساس مصنع إتش أند إل الكوري للملابس الرياضية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 30 مليون دولار

شهد مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، مراسم وضع حجر أساس مصنع شركة "إتش أند إل مصر"، الكورية الجنوبية للملابس الرياضية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية، بحضور سفير جمهورية كوريا بمصر، كيم وان جونج، والربان محمد إبراهيم، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات محافظة الإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالمنطقة وممثلي الشركة.

يُقام المشروع دعما للعلاقات المصرية الكورية، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشركات الكورية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويقع على مساحة 42 ألف متر ويستهدف إنشاء مصنع ذكي وصديق للبيئة لتصنيع الملابس الرياضية باستخدام أحدث التقنيات الصناعية، باستثمارات قدرها 30 مليون دولار بما يسهم في دعم القدرات الإنتاجية للقطاع وتلبية احتياجات الأسواق المختلفة، ومن المقرر أن يوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة.

وأكد مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "إتش أند إل مصر" يمثل خطوة مهمة في مسار جذب الاستثمارات الكورية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء ارتقاء العلاقات بين مصر وجمهورية كوريا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأوضح شيخون أن المنطقة تتطلع إلى أن يكون المشروع بداية لانطلاقة الاستثمارات الكورية بمناطقها الصناعية، للاستفادة من المقومات التنافسية التي توفرها المنطقة.

وأضاف شيخون أن منطقة القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية تضم حاليا 54 مشروعا من 9 جنسيات مختلفة، بإجمالي استثمارات نحو 1.54 مليار دولار، ويتصدر قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة قائمة الأنشطة الصناعية بالمنطقة بإجمالي 43 مشروعا.

وأضاف أن المنطقة تواصل دعم المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متكاملة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية والصادرات ويوفر فرص العمل، دعما للتنمية الاقتصادية المستدامة.

من جهته، أكد سفير كوريا الجنوبية بمصر، كيم وان جونج، أهمية مشروع "إتش أند إل مصر" في تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات تنافسية، تشمل موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة، بما يدعم التصنيع والتصدير ويفتح آفاقا أوسع أمام الشركات الكورية للاستثمار في مصر.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يمثل المشروع نموذجا ناجحا للشراكة بين الخبرات الصناعية الكورية والكوادر المصرية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "إتش أند إل مصر" للملابس، لي سونج جون، أن المشروع يمثل بداية مهمة لرحلة الشركة في مصر، معربا عن تطلعه إلى بناء قاعدة صناعية متطورة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطبيق معايير الجودة والاستدامة في تصنيع الملابس الرياضية، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة ويدعم فرص النمو والتوسع مستقبلا.

ويُعد المشروع هو الأول لشركة من كوريا الجنوبية يجرى التعاقد عليه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجرى توقيع عقده في نوفمبر 2025، بما يمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية الجنوبية إلى المناطق الصناعية التابعة للمنطقة.

وقد ارتفعت استثمارات المشروع من 15 مليون دولار إلى 30 مليون دولار، بما يعكس ثقة الشركة في المقومات الاستثمارية للمنطقة وآفاق التوسع من خلالها إلى مختلف الأسواق.