 سفيرة فلسطين لدى العراق تبحث مع المالكي آخر مستجدات القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفيرة فلسطين لدى العراق تبحث مع المالكي آخر مستجدات القضية الفلسطينية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 4:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 4:47 م

بحثت سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق، سمر عوض الله، مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، خلال لقائهما في مقره بالعاصمة بغداد، العلاقات الأخوية بين البلدين، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وتناول اللقاء الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والاعتداءات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وما يواجهونه من تحديات إنسانية، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الاعتداءات، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأكد المالكي موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه الوطنية المشروعة وتجسيد دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس، مشددا على ضرورة مواصلة التحرك العربي والدولي لنصرة الشعب الفلسطيني ومساندة قضيته.

من جهتها، أعربت عوض الله عن تقديرها لمواقف جمهورية العراق الداعمة للقضية الفلسطينية، مثمنة دور العراق في مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة في المحافل الإقليمية والدولية.

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