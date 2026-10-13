جاتوزو يدافع عن مسيرته التدريبية: لست فاشلًا كما يعتقد البعض

رفض جينارو جاتوزو، المدير الفني لنادي لاتسيو، وصف مسيرته التدريبية بالفاشلة، مؤكدًا أن تقييم تجاربه يجب أن يستند إلى الأرقام والنتائج، بدلًا من الاكتفاء بالانطباعات المرتبطة بشخصيته ومسيرته لاعبًا.

وقال المدرب الإيطالي: «يبدو وكأنني فشلت في كل مكان ذهبت إليه، لكن هناك فائزًا واحدًا فقط»، معتبرًا أن شخصيته الحادة التي اشتهر بها لاعبًا قد تؤثر في نظرة البعض إلى عمله التدريبي.

واستشهد جاتوزو بتجاربه مع ميلان ونابولي، موضحًا أنه خسر فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة، كما أنهى نابولي موسم 2020-2021 في المركز الخامس برصيد 77 نقطة.

وتحدث أيضًا عن تجربته مع هايدوك سبليت الكرواتي، الذي خسر لقب الدوري في الجولة الأخيرة رغم المنافسة حتى النهاية بفريق ضم عددًا من اللاعبين الشباب.

وشدد جاتوزو على أن نجاح المدرب لا يُقاس بالألقاب وحدها، بل يشمل تطور اللاعبين ومستوى الفريق، مؤكدًا تمسكه بشغفه بالتدريب وقناعاته بأن التفاصيل الصغيرة قد تحسم النتائج، من دون أن تعني الخسارة بالضرورة فشل العمل بأكمله.