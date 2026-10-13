ليبيا و لبنان يوقعان على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية

وقعت كل من لبنان و ليبيا، اليوم الثلاثاء، على هامش الدورة (84) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على"النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية" الذي رحب بإنشائه مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بموجب القرار رقم (ق 738 د.ع (29) - ج3-15/4/2018)، ووافق عليه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم 8706- د.ع (156) - ج 2 - 9/9/2021، ومقره مدينة عمان بالأردن.

هذا و قد وقع عن الجانب اللبناني الوزيرة حنين السيد - وزيرة الشئون الاجتماعية في لبنان، كما وقع عن دولة ليبيا الوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني - وزيرة الشئون الاجتماعية بدولة ليبيا، فيما وقع باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشئون القانونية.

وحضر مراسم التوقيع وزير مفوض/ د. سالي سمير صبري مديرة إدارة المعاهدات والقانون الدولي، كما حضر وزير مفوض/طارق نبيل النابلسى مدير اداره التنمية والسياسات الاجتماعية وأعضاء من الادارتين.

جدير بالذكر أن المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية" يهدف الى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده.

ويدخل النظام الأساسي للمركز العربي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة (12) منه.

وتعتبر ليبيا و لبنان سادس وسابع دولتين عربية توقعان على النظام الأساسي بعد كل من الأردن، وتونس، ودولة فلسـطين، و مصر.