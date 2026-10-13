مجلس القيادة الرئاسي اليمني يحذر من التعاون مع المليشيات الحوثية ويوجه بملاحقة المتورطين

حذّر مجلس القيادة الرئاسي اليمني من التخابر مع جماعة الحوثي أو تمويل أنشطتها أو تقديم أي دعم لها، مؤكدًا أن هذه الأفعال تستوجب المساءلة القانونية، وموجهًا الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.

وشدد المجلس، في بيان صادر اليوم، على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أنشطة تستهدف أمن اليمن وسيادته، أو تضر بقدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفقًا للدستور والقوانين النافذة.

ووجّه المجلس الجهات المختصة بتعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وأسرار الدفاع الوطني، محذرًا من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة تصل إلى الإعدام، ومؤكدًا أن المناصب الوظيفية أو العسكرية والنفوذ لا توفر حصانة من المساءلة.

- تبادل التحذيرات بين الحوثيين والتحالف

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد التحذيرات المتبادلة بين جماعة الحوثي وتحالف دعم الشرعية في اليمن، على خلفية التهديدات باستهداف منشآت ومواقع في صنعاء والسعودية.

فقد حذّر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الموظفين والمواطنين الموجودين بالقرب من منشآت شركة «أرامكو» النفطية في السعودية، داعيًا إياهم إلى إخلائها والابتعاد عنها باعتبارها «أهدافًا مشروعة للجماعة».

وجاء التحذير عقب مطالبة المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، المدنيين بإخلاء موقع محطة الصباحة المركزية للنفط في صنعاء.

كما توعّد سريع، بالرد على أي استهداف للعاصمة اليمنية، قائلًا إن الهجمات على صنعاء ستقابل برد وصفه بـ«القاسي والمؤلم» في الرياض، وذلك بعدما أعلن التحالف عزمه تنفيذ عملية نوعية في العاصمة اليمنية.

- تصعيد عسكري ومخاوف من اتساع المواجهات

ويأتي هذا التصعيد في ظل تجدد المعارك على عدد من الجبهات اليمنية، وتزايد الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والقوات الحكومية، بالتزامن مع تصاعد التوتر عبر الحدود مع السعودية.

وأعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، تعرض صنعاء ومحافظات يمنية أخرى لـ119 غارة جوية وضربة صاروخية خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية، بصورة منفصلة، تكثيف عملياتها العسكرية ضد الجماعة.

ويثير تجدد القتال مخاوف من اتساع رقعة المواجهات والعودة إلى حرب واسعة النطاق، بعدما أسهمت الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022 في الحد من العمليات القتالية الكبرى وتحقيق هدوء نسبي، رغم انتهاء سريانها رسميًا في العام نفسه.

ويشهد اليمن صراعًا منذ أواخر عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من شمال البلاد، قبل أن يتدخل تحالف بقيادة السعودية عسكريًا في عام 2015 دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.