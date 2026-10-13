ليفربول يستهدف ضم بالدي من برشلونة مقابل 40 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحرك نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لفريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بعناصر جديدة.

وذكرت صحيفة «الناسيونال» الإسبانية أن إدارة ليفربول تدرس ضم اللاعب الشاب، مشيرة إلى أن النادي الإنجليزي وافق على دفع 40 مليون يورو من أجل حسم الصفقة.

وأضاف التقرير أن ليفربول ليس النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات بالدي، إذ ينافسه كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، في ظل الاهتمام بالتعاقد مع الظهير الإسباني البالغ من العمر 23 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن إدارة برشلونة منفتحة على فكرة بيع اللاعب، بعدما واجه صعوبات في الحصول على فرص المشاركة خلال الموسم الجاري تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

ومن المنتظر أن يتحدد مستقبل بالدي خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بضمه، بينما يبقى موقف برشلونة النهائي من رحيله عاملًا حاسمًا في مسار المفاوضات.