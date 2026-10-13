تعادل الزوراء العراقي مع مضيفه قطر القطري بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سحيم بن حمد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري محمد شريف، الذي أسهم في تقدم الزوراء خلال الشوط الأول، بعدما تابع ركلة الجزاء التي أهدرها زميله حسن عبد الكريم «قوقية» في الدقيقة 20، وأسكن الكرة الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية.

ونجح فريق قطر في إدراك التعادل خلال الدقيقة 50 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عن طريق مهاجمه يوهان بولي، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان المحاولات الهجومية، لكنهما لم يتمكنا من تغيير النتيجة، رغم محاولات كل منهما حسم المواجهة لصالحه.

وشهدت الدقيقة 86 جدلًا تحكيميًا، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق القطري، قبل أن يتراجع عن قراره ويلغيها عقب مراجعة تقنية الفيديو المساعد «VAR».

وبهذه النتيجة، حصد الزوراء وقطر نقطة لكل منهما في مستهل مشوارهما بدوري أبطال الخليج للأندية.