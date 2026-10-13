قطر: نتضامن مع السعودية وندعم إجراءاتها المشروعة لحماية أمنها

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أكدت قطر، الثلاثاء، تضامنها الكامل مع السعودية "ودعم إجراءاتها المشروعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها".

جاء ذلك خلال اتصال بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، وفق بيان للخارجية القطرية.

وبحسب البيان، استعرض الجانبان، "علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد محمد بن عبد الرحمن تضامن "قطر الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها".

وشدد على أن "أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وجدد دعم قطر الكامل "لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".

وتزامن الاتصال مع تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات الحوثية على السعودية، وسط تحركات واتصالات عربية لدعم المسارات السلمية لمعالجة الخلافات.

ومنذ 5 أكتوبر الجاري، تعرضت خمسة مطارات سعودية لهجمات حوثية، أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة مئات، فضلا عن أضرار مادية، وفق إحصاء للأناضول.

وأعلنت عدة شركات طيران عربية تعليق رحلاتها من مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض وإليه، أو إلغاءها، إثر الهجمات الحوثية.

ويأتي التصعيد في إطار مواجهة عسكرية متواصلة بين السعودية والحوثيين منذ يوليو الماضي، شملت هجمات على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة داخل المملكة.