قال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن موقف مصر من دعم الأشقاء في دول الخليج ثابت ولم يتغير منذ بداية الاعتداءات الإيرانية، مؤكدًا أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، لاعتبارات تاريخية وروابط الأخوة والمصالح المشتركة في استقرار المنطقة.

وأضاف «زكي»، عبر برنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن ما استجد مؤخرًا هو تسارع وتيرة الاعتداءات واتساع نطاقها، مشيرًا إلى أن الهجمات المدانة طالت الرياض في مطار الملك خالد الدولي، من قبل جماعة الحوثي، معربًا عن خالص التعازي لأسرة المواطنة المصرية عزة رمزي، التي استشهدت في العملية التي شهدها المطار.

وتابع أن سقوط ضحايا من جنسيات مختلفة في هذه الاعتداءات يعكس طبيعة المملكة العربية السعودية التي تستضيف أعدادًا كبيرة من المقيمين وتوفر فرص عمل لمواطنين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن التضامن مع المملكة في هذه الظروف أمر طبيعي.

وأشار إلى أن تصاعد الاعتداءات واتساع نطاقها انعكسا على تكثيف الاتصالات واللقاءات التي أجراها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مؤخرًا.

وأكد إدانة مصر الكاملة لأي اعتداءات تستهدف الدول الخليجية، مضيفًا أن الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية بنظيره الإيراني شهد التشديد على ضرورة الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، بجانب بحث سبل التهدئة والعودة إلى المسار الدبلوماسي.