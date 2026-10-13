وزير الصناعة: مصر تستحوذ على 9 مليارات دولار فقط من تجارة أفريقيا

- خالد هاشم: 12.8% مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

بلغت قيمة التجارة البينية الأفريقية نحو 220 مليار دولار، فيما تستحوذ مصر على 9 مليارات دولار فقط منها، بما يعادل نحو 4.1% من إجمالي التجارة بين دول القارة البالغ عددها 54 دولة، بحسب الأرقام التي عرضها خالد هاشم، وزير الصناعة.

وقال هاشم، خلال مؤتمر مجلس الأعمال الكندي المصري حول «الصناعة المصرية بين تحديات اليوم وفرص المستقبل»، إن 3 إلى 4 دول أفريقية فقط تمتلك قواعد صناعية حقيقية، مشيرًا إلى أن السوق الأفريقية تمثل فرصة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق نمو إضافي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن تعظيم الاستفادة من السوق الأفريقية يتطلب معالجة تحديات الخدمات اللوجستية والتمويل المصرفي، بما يدعم زيادة التبادل التجاري وتوسيع حضور المنتجات المصرية في أسواق القارة.

وأوضح وزير الصناعة أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي المصري تبلغ 12.8%، مستهدفًا زيادتها بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، وتسريع نمو القطاع ليتحول إلى قاطرة للتنمية.

وأشار هاشم إلى أن مصر تستطيع جذب استثمارات صناعية تستهدف الأسواق الأفريقية وأسواق أمريكا اللاتينية، لافتًا إلى إمكانية تحولها إلى مركز صناعي ولوجستي يخدم الأسواق الأفريقية وأسواقًا إقليمية أخرى.

وأكد أن الوزارة تستهدف تعزيز اندماج الصناعات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، بما يدعم تنافسية المنتجات المحلية ويفتح فرصًا جديدة أمام الصادرات المصرية.