 روسيا تستدعي سفير بلجيكا احتجاجا على تصريحات تصفها بتهديد لأوروبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تستدعي سفير بلجيكا احتجاجا على تصريحات تصفها بتهديد لأوروبا

موسكو - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 10:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 10:35 م

استدعت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، سفير بلجيكا لدى موسكو ميشيل جيربتسوف، على خلفية تصريحات لمسؤولين بلجيكيين تصوّر روسيا على أنها تهديد لأوروبا.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الخارجية الروسية، الثلاثاء.

وأفادت الوزارة بأن الجانب الروسي رفض بشكل قاطع، خلال اللقاء، ما وصفه بـ"الادعاءات التي لا أساس لها"، والتي تزايدت مؤخرًا من جانب السلطات البلجيكية بشأن تهديدات هجينة وأنشطة تخريبية وتهديدات عسكرية مباشرة تزعم أنها صادرة عن روسيا.

وأكدت الوزارة أن التصريحات العدائية الصريحة لبعض المسؤولين البلجيكيين، التي تصوّر روسيا عمدًا على أنها عدو، تؤدي إلى "مزيد من تصعيد التوتر، وتزيد من خطر خروج أجواء المواجهة التي يؤججونها عن السيطرة".

وأشارت إلى أن موسكو دعت الجانب البلجيكي إلى تقييم تداعيات هذه التصريحات، والحد من الخطاب المناهض لروسيا، الذي يسهم في زيادة التوتر بالقارة الأوروبية.

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