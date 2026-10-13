تدمير صاروخ بالرياض يرفع حصيلة هجمات الثلاثاء إلى 6 صواريخ و5 مسيرات

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، مساء الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمنطقة الرياض في السعودية، ما يرفع حصيلة هجمات الثلاثاء إلى 6 صواريخ و5 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه عدة مناطق في المملكة.

وقال التحالف في بيان: "اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمنطقة الرياض"، دون تفاصيل بشأن نتائج ذلك.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال التحالف، في بيان، إن قواته اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة حرض بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، وآخر باتجاه مدينة الظهران.

وأضاف أن أجزاء من شظايا الصاروخ الذي جرى اعتراضه فوق الظهران سقطت في منطقة سكنية بالمدينة.

وأشار التحالف إلى أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الموقع، دون أن تتضمن البيانات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

كما أعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز ومسيرتين بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير 3 مسيرات شمال مدينة الرياض، دون تفاصيل بشأن نتائج ذلك.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، الثلاثاء، "زوال الخطر" في المنطقة الشرقية ومدينة الرياض، بعد دقائق من إطلاق إنذار.

كما هددت جماعة الحوثي، الثلاثاء، باستهداف مقر شركة "أرامكو" في الدمام شرقي المملكة، ومطار الملك خالد بالرياض، ومصفاة الرياض التابعة للشركة، ردا على أي هجوم ينفذه "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على مواقعها في العاصمة صنعاء.

وسبق أن أعلن التحالف، الثلاثاء، توجيه إنذار مسبق للمدنيين بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية في محطة الصباحة المركزية بصنعاء، قبل "تنفيذ عملية نوعية"، قال لاحقا إنها استهدفت "مصادر حيوية تغذي المجهود الحربي" للحوثيين.

ومنذ 5 أكتوبر الجاري، تعرضت 5 مطارات سعودية لـ10 هجمات، أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة مئات، فضلا عن أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران.

وتأتي الهجمات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.