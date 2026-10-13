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ارتفع عدد القتلى من عناصر أمن الطرق في سوريا، الثلاثاء، الذين استهدف مجهولون دورية لهم بريف محافظة حماة وسط البلاد، إلى 4.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، قوله "ببالغ الحزن والأسى، ننعى استشهاد 4 من إخوتنا عناصر أمن الطرق إثر استهداف دوريتين لهم في ريف حماة".

وأضاف أن "هذه الجريمة لن تثنينا عن مواصلة ملاحقة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة بل ستزيدنا إصرارا على أداء واجبنا في حفظ أمن المواطنين وحماية الأرواح".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بـ"استشهاد ثلاثة عناصر من أمن الطرق إثر استهداف دورية لهم من قبل مجهولين على طريق سلمية–أثريا (بريف حماة الشرقي)".

وأشارت الوكالة إلى حدوث استنفار لقوى الأمن الداخلي في المنطقة عقب الهجوم.

ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو هوية منفذيه.

ويُعد طريق سلمية–الشيخ هلال–أثريا أحد المحاور المهمة في ريف حماة، ويشهد حركة مستمرة للمركبات والشاحنات، وفق المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية السورية.

وفي مايو الماضي، أعلنت المؤسسة بدء أعمال تأهيل أجزاء من الطريق، ضمن جهود تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية.

وتسعى السلطات السورية إلى بسط الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد وملاحقة المجموعات المسلحة، في ظل استمرار التحديات الأمنية، بما فيها هجمات متفرقة تستهدف عناصر الأمن.