السعودية تعلن زوال الخطر عن المنطقة الشرقية بعد إنذار تحذيري

أعلن الدفاع المدني السعودي، الثلاثاء، "زوال الخطر" في المنطقة الشرقية بعد دقائق من إطلاق إنذار.

جاء ذلك في بيان للدفاع المدني، عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، بعد دقائق من إطلاقه إنذارا عن "خطر محتمل" دون أن تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل بشأن طبيعة الخطر أو المناطق التي يشملها التحذير.

وفي وقت سابق الثلاثاء، هددت جماعة الحوثي باستهداف مقر شركة "أرامكو" في الدمام (شرق) ومطار الملك خالد بالرياض ومصفاة الرياض التابعة لأرامكو، ردا على أي هجوم من "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على مواقعها في العاصمة صنعاء.

ومنذ 5 أكتوبر الجاري تعرضت 5 مطارات سعودية لـ10 هجمات، أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة مئات، فضلا عن أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران.

وتأتي الهجمات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.