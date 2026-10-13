مندوب فلسطين بالجامعة العربية: خطة سموتريتش المطروحة بـ2017 أصبحت برنامجا للحكومة الإسرائيلية بقتل الشعب

- القنصلية البريطانية التي أغلقتها إسرائيل أُنشئت قبل وجودها دولة الاحتلال بـ122 سنة

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية، إن خطة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المطروحة منذ عام 2017، أصبحت اليوم برنامجًا للحكومة الإسرائيلية، بجعل الفلسطيني يُقتل أو يُهجَّر أو يعمل خادمًا لـ«شعب الله المختار».

وشدد العكلوك، خلال تصريحات تلفزيونية عبر «إكسترا نيوز»، على أن الشعب الفلسطيني يقاوم هذه العقلية العنصرية بكل الأشكال الدبلوماسية والدولية، مشيدًا بالموقف المصري «التاريخي والحاضر والمستقبلي»، وقرار مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح بتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الجامعة العربية دعت مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت «الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» لتنفيذ القرارات، لافتًا إلى أن التشكيك يطال مصداقية قرارات مجلس الأمن الذي اتخذ قرارات بوقف العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى رد إسرائيل على قيام بريطانيا بفرض بعض العقوبات عليها، بإغلاق قنصلية عامة بريطانية عمرها 200 سنة، أي قبل وجود إسرائيل بـ122 سنة، مشيرًا إلى أن العقلية الإسرائيلية المريضة لا تلتفت إلى القانون الدولي أو الأخلاق والقيم وحقوق الإنسان.

وأشار إلى تغير الصورة التاريخية عن إسرائيل، بعد رؤية العالم لجريمة «إبادة جماعية متلفزة» وقيام المستوطنين بتسميم أغنامهم لاتهام الفلسطينيين وحرق شجر الزيتون الروماني الذي عمره 5000 سنة، مطالبًا المجتمع الدولي بفرض المزيد من العقوبات على هذه الجرائم الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل، أمرت في سبتمبر المنصرم بإغلاق القنصلية، ردًا على العقوبات الغربية التي فرضتها دول غربية تقودها المملكة المتحدة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وبحسب وزير الخارجية، فإن القرار المعلن الخميس جاء بعد حوار مع الحكومة البريطانية بهدف تجنب أي تصعيد للتوتر بين الجانبين.