التحالف: نفذنا عملية نوعية لتحييد مصادر تغذية الجهد الحربي للحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، تنفيذ "عملية عسكرية نوعية لتحييد المصادر الحيوية التي تغذي المجهود الحربي" لجماعة الحوثي.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بعنوان "عملية عسكرية نوعية لتحييد المصادر الحيوية لتغذية المجهود الحربي للمليشيا الحوثية الإرهابية".

وقال المالكي إنه "ثبت لقيادة القوات المشتركة للتحالف" استخدام جماعة الحوثي "الأعيان المدنية والمصادر الحيوية لتغذية جهدها الحربي".

وأضاف أن من بين هذه المصادر المدنية "محطة الصباحة المركزية في صنعاء، ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض، وخزانات وقود، وأرصفة مخصصة لنقل الوقود وتفريغه في الحديدة وصنعاء وذمار".

وأوضح أن الجماعة تستخدم هذه المواقع "في الدعم المباشر لعملها العسكري الإرهابي، وحرمان الشعب اليمني من الاستفادة من هذه الموارد التي يفترض أن تخصص بصورة مشروعة لتلبية احتياجاته".

وأشار المالكي إلى أن جماعة الحوثي "استخدمت هذه المواقع كاملة لدعم المجهود الحربي، من خلال تغذية ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة التي تهدد المملكة وسلامة المطارات والموانئ والسفن التجارية في البحر الأحمر".

وأضاف أن هذا الدعم "أسهم إسهامًا محققًا في تنفيذ هجمات عدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية، والتخطيط لهجمات وشيكة ضد الأعيان المدنية في المملكة، وضد السفن التجارية في الممرات المائية الدولية".

ولفت المالكي إلى أن العملية العسكرية النوعية التي نفذها التحالف ركزت على "تحييد قدرات المليشيا الحوثية التي تستخدمها لتهديد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية".

وتابع أن "قوات التحالف تؤكد التزامها الصارم بالقانون الدولي الإنساني"، مشيرًا إلى أنها اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع خسائر أو أضرار عرضية بالمدنيين أثناء التخطيط للعملية وتنفيذها.

وقال المالكي إنه "يجب على الحوثيين الوقف الفوري لكافة العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية".

ولم يصدر تعقيب فوري من جماعة الحوثي.