انتخاب أحمد التويزي رئيسا لمجلس النواب المغربي

انتخب، اليوم الثلاثاء، أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا جديدا لمجلس النواب المغربي.

وحصل التويزي على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها (369)، مقابل 59 صوتا ذهبت إلى ادريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية (معارضة)، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء (ماب).

وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت، أعمال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب.

وتنص المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي على أن انتخاب رئيس المجلس يجري عن طريق الاقتراع السري، حيث يعتبر فائزا في الدور الأول المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

ويأتي انتخاب رئيس مجلس النواب في سياق استكمال تشكيل هياكل الغرفة الأولى للبرلمان، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الماضي، وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.

وأمس، أعلنت أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية"، عن تشكيل الأغلبية الحكومية.

وجاء في بيان مشترك لهذه الأحزاب عقب انتهاء الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة التي بدأت منذ 30 سبتمبر الماضي أنه "تم التوافق على أغلبية سياسية تتكون من أحزاب: الأصالة والمعاصرة (ليبرالي)، والاستقلال (محافظ)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار)، والتقدم والاشتراكية (يسار)".

وفي 29 سبتمبر الماضي، كلف العاهل المغربي محمد السادس، فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة، بعد تصدر حزبها "الأصالة والمعاصرة" الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا.