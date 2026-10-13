 فيلم حدوتة يجمع أحمد حلمي وأمينة خليل في دور العرض نوفمبر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيلم حدوتة يجمع أحمد حلمي وأمينة خليل في دور العرض نوفمبر المقبل

منة عصام
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 9:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 9:32 م

كشف الفنان أحمد حلمي عن الملصق الدعائي لأحدث أفلامه «حدوتة»، وعن موعد طرحه في صالات السينما يوم 11 نوفمبر المقبل.

ويظهر أحمد حلمي في بوستر الفيلم وكأنه في صورة شخصية بذقن طويلة ونظارة حادة وملامح قوية.

يتناول الفيلم قصة رجل يفقد والديه في مرحلة مبكرة من طفولته، وتتولى تربيته والاعتناء به أسرة أخرى، ويواجه خلال حياته سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية والإنسانية التي تؤثر في مسار حياته وتكشف عن جوانب مختلفة ومتعددة من شخصيته.

ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل وماجد المصري وخالد الصاوي ورحمة أحمد، ومن تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج خالد أشرف.

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