ترامب: الحوثيون يهاجمون السعودية بأوامر من إيران

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انزعاجه من تصاعد هجمات جماعة الحوثي على السعودية، مشيرا إلى أنهم "يستمدون القوة" من إيران.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، الثلاثاء، هاجم فيه الحوثيين في اليمن.

وقال ترامب: "الحوثيون يرتكبون أفعالا خاطئة للغاية. ظننت أنهم تعلموا الدرس عندما قصفناهم بشدة قبل عام، بل إننا أوقفنا القصف بناء على طلبهم. ظلوا هادئين فترة طويلة، لكنهم عادوا للظهور الآن".

وأشار إلى أن الحوثيين "يكثفون هجماتهم على السعودية مستمدين القوة من إيران".

وأضاف: "يهاجمون السعودية بطريقة قبيحة للغاية بأوامر من إيران، وربما يحاولون عمدا رفع أسعار النفط قبل الانتخابات الأمريكية. هذا ليس جيدا على الإطلاق".

وخلال الأيام الأخيرة، شنت جماعة الحوثي، المتهمة بتلقي دعم إيراني، سلسلة هجمات على مطارات ومنشآت مدنية في السعودية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة المئات، فضلا عن أضرار مادية.

ودفعت الهجمات عدة شركات طيران عربية إلى إعلان تعليق أو إلغاء رحلاتها من مطار الملك خالد الدولي بالرياض وإليه.

ويأتي التصعيد في ظل مواجهات عسكرية متواصلة بين السعودية والحوثيين منذ يوليو الماضي، تخللتها هجمات على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة داخل المملكة.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة الشرعية اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر الحوثيون بشكل كامل على معظم المحافظات الشمالية والغربية، بينها صنعاء وصعدة وعمران وذمار والحديدة وإب والمحويت وريمة، وبشكل جزئي على محافظات حجة والبيضاء ومأرب والجوف والضالع وتعز.

في المقابل، تسيطر القوات الحكومية وحلفاؤها على العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين، ومعظم مناطق لحج والضالع، وأجزاء من تعز ومأرب والجوف وحجة وصعدة.