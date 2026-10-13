ترامب: أمريكا لا تزال تتبادل معلومات مخابراتية مع أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات ‌المتحدة لا تزال تتبادل معلومات مخابراتية مع أوكرانيا وتعمل مع كييف وموسكو على إنهاء الحرب.

وأضاف ​لصحفيين: "نحن نساعدهم، ونشاركهم معلومات مخابراتية... ​نريد أن تنتهي الحرب، لذا فإننا ⁠نعمل معهم ومع روسيا من ​أجل إنهاء الحرب"، وفقاً لوكالة رويترز.

وذكر أن الرئيس ​الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريدان إنهاء الحرب، لكن "هناك الكثير من ​الكراهية بينهما" و"لا يعرفان كيف ​يحققان ذلك".

وسئل ترامب أيضا عن اتفاقية تتعلق ‌بالديزل ⁠الروسي انتقدها مشرعون أمريكيون من الحزبين وقالوا إنها تنتهك على ما يبدو القيود الأمريكية المفروضة ​على استيراد ​الطاقة الروسية ⁠بسبب الحرب الأوكرانية.

وتهرب ترامب من الرد على سؤال ​عما إذا كان بإمكان ​روسيا ⁠استخدام عوائد اتفاقية الديزل لشراء المزيد من القنابل، وقال "إنها اتفاقية ديزل، ⁠إنها ​ليست لنا. إنه (الديزل) ​سيطرح في الأسواق العالمية، وليس لنا.