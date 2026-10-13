ترامب: أمريكا لا تزال تتبادل معلومات مخابراتية مع أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تزال تتبادل معلومات مخابراتية مع أوكرانيا وتعمل مع كييف وموسكو على إنهاء الحرب.
وأضاف لصحفيين: "نحن نساعدهم، ونشاركهم معلومات مخابراتية... نريد أن تنتهي الحرب، لذا فإننا نعمل معهم ومع روسيا من أجل إنهاء الحرب"، وفقاً لوكالة رويترز.
وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريدان إنهاء الحرب، لكن "هناك الكثير من الكراهية بينهما" و"لا يعرفان كيف يحققان ذلك".
وسئل ترامب أيضا عن اتفاقية تتعلق بالديزل الروسي انتقدها مشرعون أمريكيون من الحزبين وقالوا إنها تنتهك على ما يبدو القيود الأمريكية المفروضة على استيراد الطاقة الروسية بسبب الحرب الأوكرانية.
وتهرب ترامب من الرد على سؤال عما إذا كان بإمكان روسيا استخدام عوائد اتفاقية الديزل لشراء المزيد من القنابل، وقال "إنها اتفاقية ديزل، إنها ليست لنا. إنه (الديزل) سيطرح في الأسواق العالمية، وليس لنا.