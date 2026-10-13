الحزب المصري الديمقراطي يعلن الجدول الزمني لانتخاباته الداخلية وفتح باب الترشح

- فتح باب الترشح من 13 أكتوبر حتى 20 أكتوبر.. وإعلان الكشف المبدئي للمرشحين يوم 22 أكتوبر.. وتقديم الطعون من 22 إلى 24 أكتوبر

عقدت لجنة إعداد المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اجتماعًا برئاسة الأستاذ فريد زهران، رئيس الحزب، لمناقشة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للمؤتمر العام لعام 2026، وذلك بناءً على قرار لجنة الحوكمة الصادر في 24 سبتمبر 2026 بتشكيل اللجنة، وقرار الهيئة العليا باعتماد القرار في 2 أكتوبر 2026.

وقال الحزب في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع شارك فيه مجموعة من النواب وأعضاء الحزب، بينهم فريد زهران، وأمير الجزار، وأحمد علاء فايد، وعصام رجب، وبسام الصواف، ونجلاء الجزار، ومحمود المصري.

واستهل فريد زهران الاجتماع بكلمة ترحيبية، أكد خلالها ضرورة البدء في إجراءات الإعداد للمؤتمر العام، فيما تناولت المناقشات مختلف جوانب التحضير والترتيبات اللوجستية المطلوبة، بمشاركة كل من الدكتور محمد طه عليوه، والدكتورة مها عبد الناصر، والأستاذ محمد خليل.

واستمرت المناقشات لأكثر من ثلاث ساعات، وانتهت إلى الاتفاق على الجدول الزمني للمؤتمر العام، والأوراق المطلوبة للترشح، والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وجدول أعمال المؤتمر.

وأقرت اللجنة فتح باب الترشح اعتبارًا من 13 أكتوبر وحتى الساعة السادسة مساءً يوم 20 أكتوبر، على أن يُعلن الكشف المبدئي للمرشحين يوم 22 أكتوبر، وتُقدم الطعون خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، ويجري الفصل فيها من 25 إلى 27 أكتوبر.

ومن المقرر إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 30 أكتوبر، على أن يُعقد المؤتمر العام يوم 6 نوفمبر 2026، وتُعلن النتائج عقب انتهاء التصويت والفرز، وسوف تتولى جهة محايدة الإشراف على سير العملية الانتخابية والرقابة عليها.