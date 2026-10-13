تستعد أهرامات الجيزة لاستضافة جولة «لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز – القاهرة 2026» للمرة الأولى في تاريخها، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العسكرية المصرية والاتحاد المصري للفروسية، باعتبارها أحد أبرز المعالم التاريخية والسياحية على مستوى العالم.

وتأتي استضافة البطولة، التي أُطلقت بمبادرة من «الأعوام الثقافية» القطرية، في خطوة تعزز حضور مصر على خريطة الرياضة الدولية، وتؤكد مكانتها كوجهة قادرة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، مستندةً إلى ما تمتلكه من مقومات تنظيمية وبنية تحتية تؤهلها لاستضافة منافسات دولية وفق أعلى المعايير.

وتكتسب نسخة القاهرة أهمية خاصة، إذ تستضيف أهرامات الجيزة منافسات واحدة من أبرز جولات الفروسية العالمية، في مشهد يجمع بين عراقة الحضارة المصرية ومستويات المنافسة الرياضية العالمية.

وعلى مدار ثلاثة أيام، تستقطب البطولة نخبة من أبرز الفرسان الدوليين والمواهب المصرية في رياضة الفروسية ، وتتيح للجمهور المحلي والدولي متابعة منافسات قوية في رياضة قفز الحواجز، بما يسلط الضوء على قدرة مصر على استضافة كبرى البطولات الرياضية الدولية في مواقع تجمع بين القيمة التاريخية والأهمية السياحية.

تُعد جولة «لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز»، التي أطلقتها مبادرة «الأعوام الثقافية» القطرية، من أبرز البطولات الدولية في رياضة الفروسية. ويضم موسم 2026 نحو 17 جولة موزعة على أربع قارات، بإجمالي جوائز مالية تتجاوز 36 مليون يورو على مدار الموسم.

ويشهد العام الجاري مرور 20 عامًا على انطلاق الجولة، إلى جانب الذكرى العاشرة لتأسيس دوري الفرق العالمي (Global Champions League – GCL)، في محطتين تعكسان تطور البطولة واتساع نطاق حضورها الدولي. ومع انضمام القاهرة إلى المدن المستضيفة، تصبح مصر إحدى المحطات العالمية التي تجمع بين المنافسة الرياضية رفيعة المستوى والمواقع السياحية والثقافية المتميزة.

وتتضمن جولة «لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز» منافسات على مسار تصل ارتفاعات حواجزه إلى 1.60 متر، ضمن منافسات قفز الحواجز من فئة CSI5* التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 1.75 مليون يورو. ومن المتوقع أن تستقطب البطولة نخبة من الفرسان الدوليين، من بينهم البريطانيان بن ماهر وسكوت براش، والألمانيان كريستيان كوكوك وماركوس إينينج، إلى جانب دانيال دوسر، والأيرلندي كيان أوكونور، والفرنسي سيمون ديليستر، والبلجيكي بيتر ديفوس، والنمساوي ماكس كوهنر.

كما تشهد البطولة مشاركة الفارسين المصريين نايل نصار وسامح الدهان، بما يسلط الضوء على المواهب المصرية في منافسات الفروسية الدولية.

ويشارك نصار ضمن فريق "فراعنة القاهرة" في دوري الأبطال العالمي(GCL)، إلى جانب الدهان ونخبة من الفرسان الدوليين، بما يتيح للجماهير المصرية متابعة فرسانها وهم ينافسون عددًا من أبرز الأسماء في هذه الرياضة.

ومع اقتراب الموسم من مراحله الختامية، تسهم نتائج جولة القاهرة في الترتيب العام للمنافسات، بينما يواصل الفرسان والفرق سعيهم لحسم ألقاب الموسم.

وتأتي استضافة الجولة في إطار شراكة تمتد لخمس سنوات بين جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز، التي تأسست بمبادرة من «الأعوام الثقافية» القطرية والاتحاد المصري للفروسية، بما يدعم جهود تطوير رياضة قفز الحواجز في مصر، ويوفر فرصًا أوسع أمام الفرسان المصريين للاحتكاك بنخبة من أبرز المنافسين الدوليين.

وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الشباب والرياضة التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات التنظيمية واللوجستية والفنية، بما يشمل دعم الاتحاد المصري للفروسية، والاستعانة بمتطوعين من الشباب ممن يجيدون اللغات الأجنبية، والعمل على توفير المتطلبات اللازمة لإقامة البطولة وفق المعايير الدولية.

ويحظى الحدث بدعم مجموعة من الرعاة والشركاء البارزين من كبرى المؤسسات والشركات العاملة في قطاعات متنوعة، بما يعكس أهمية الحدث ومشاركة مؤسسات من قطاعات متعددة في دعم استضافته على أرض مصر.

وتأتي استضافة القاهرة في سياق الاستعداد العام الثقافي قطر - مصر -واليونان 2027، الذي تشارك فيه مصر إلى جانب قطر واليونان، بما يمنح الحدث بُعدًا ثقافيًا يتجاوز المنافسات الرياضية. فمن خلال الجمع بين رياضة الفروسية وأهرامات الجيزة، تتيح البطولة فرصة للاحتفاء بالروابط الثقافية بين مصر وقطر، واستباق عام يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتبادل الثقافي. ويعكس ذلك توجه مبادرة "الأعوام الثقافية" نحو بناء جسور التواصل بين الشعوب من خلال الفن والتراث والرياضة والابتكار، وإيجاد مساحات مشتركة للتعارف وتبادل الخبرات والتجارب.