أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، تعديلًا حكوميًا شمل حقيبتي الداخلية والنقل، إلى جانب تعيين مدير جديد لديوان الرئاسة.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب، إن تبون عيّن إبراهيم مراد وزير دولة ووزيرًا للداخلية والجماعات المحلية، خلفًا لسعيد سعيود، الذي عيّنه وزيرًا للنقل.

وكان سعيود يشغل منصب وزير الداخلية والنقل منذ سبتمبر 2025.

كما سبق لمراد أن تولى حقيبة الداخلية لمدة 3 سنوات، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2025.

ولم تقدم الرئاسة الجزائرية تفاصيل بشأن أسباب هذه التغييرات الحكومية.

وفي بيان ثانٍ، أعلنت الرئاسة تعيين لوناس مقرامان مديرًا لديوان الرئيس، خلفًا لبوعلام بوعلام، الذي توفي قبل أيام في جنيف بسويسرا، حيث كان يتلقى العلاج.

وكان مقرامان يشغل منصب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية قبل تعيينه مديرًا لديوان الرئاسة.

وفي الأول من سبتمبر الماضي، أجرى تبون تعديلًا وزاريًا جزئيًا شمل أربع حقائب، إذ عيّن محمد لمين لبو، محافظ البنك المركزي سابقًا، وزيرًا للمالية خلفًا لعبد الكريم بوالزرد، كما عيّن محمد حطاب وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلفًا لعبد الحق سايحي.

وأسند تبون وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة الأسبق، خلفًا لياسين المهدي وليد، كما عيّن محمد بوسليماني وزيرًا للاتصال خلفًا لزهير بوعمامة، الذي سبق أن تولى المنصب بين عامي 2021 و2023.

وبعد يوم واحد، عيّن تبون فريد كورتل وزيرًا للصناعة خلفًا ليحيى بشير، وفوزية نعامة، الوالي السابقة لولاية بومرداس، وزيرةً منتدبة مكلفة بالجماعات المحلية لدى وزير الداخلية.