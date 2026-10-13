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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا الأربعاء، حارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس ليلا معتدلا مائلا للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.. وتظهر شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون مضطربا جدا، مع ارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر فيككون معتدلا، مع ارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، فيكون معتدلا إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 20

العاصمة الجديدة 33 19

6 اكتوبر 33 19

بنها 32 20

دمنهور 30 19

وادى النطرون 32 20

كفر الشيخ 30 19

بلطيم 29 19

المنصورة 29 20

الزقازيق 32 20

شبين الكوم 31 20

طنطا 28 19

دمياط 27 22

بورسعيد 33 21

الاسماعيلية 34 19

السويس 33 19

العريش 33 20

رفح 32 19

رأس سدر 32 20

نخل 32 16

كاترين 25 12

الطور 31 21

طابا 30 18

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 33 24

الاسكندرية 31 20

العلمين 30 19

مطروح 29 20

السلوم 29 19

سيوة 30 18

رأس غارب 32 23

سفاجا 33 24

مرسى علم 34 25

شلاتين 35 22

حلايب 33 24

أبو رماد 34 24

مرسى حميرة 35 24

أبرق 36 25

جبل علبة 35 24

رأس حدربة 33 25

الفيوم 33 19

بني سويف 33 18

المنيا 34 17

أسيوط 34 17

سوهاج 34 19

قنا 36 21

الأقصر 37 20

أسوان 38 22

الوادى الجديد 35 21

أبوسمبل 38 23